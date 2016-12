Ligue 1: PSG bloccato dal Montpellier

22:07 - Altro mezzo passo falso in campionato per il Paris Saint Germain che, dopo la sconfitta sul campo del Guingamp, pareggia 0-0 in casa contro il Montpellier nella 19esima giornata di Ligue 1. La squadra di Blanc aggancia momentaneamente in vetta il Marsiglia a quota 38 punti: gli uomini di Bielsa giocheranno in casa del Lille con la possibilità di andare a +3 e anche il Lione può superare il PSG vincendo a Bordeaux.

Al Parco dei Principi il Paris Saint Germain, reduce dalla vittoria in Coppa in settimana sul campo dell'Ajaccio, affronta il Montpellier senza Pastore, infortunato. La prima chance è per gli ospiti che si vedono annullare un gol a Sanson per fuorigioco. Nel finale Verratti verticalizza per Cavani ma il Matador viene anticipato dal portiere in uscita. La grande palla gol per i padroni di casa per sbloccare il match arriva al 64': corner da destra di Thiago Motta, incornata perentoria di Thiago Silva e decisivo salvataggio di Mounier che, appostato sul palo, respinge. Poco dopo Blanc toglie un deludente Cavani e Matuidi per inserire Bahebeck e Rabiot ma i parigini non riescono mai ad essere pericolosi dalle parti di Ligali.



Altra occasione persa per il PSG che, oltre a lasciare punti per strada, fa un'altra figura tutt'altro che indimenticabile davanti agli occhi del presidente Nasser Al-Khelaifi.

VINCONO MONACO, NATES E REIMS

Non si ferma la corsa del Monaco che si impone 1-0 sul campo del Metz e continua la sua risalita verso le zone alte della classifica: quarto successo consecutivo (sesto considerando anche Champions e Coppa di Lega) per i biancorossi del Principato che, grazie all'acuto del gioiellino Ferreira al 79', balzano momentaneamente al quinto posto superando il Bordeaux impegnato nel posticipo col Lione. Sorride pure il Nantes che batte 2-1 a domicilio il Lorient e si mette così definitivamente alle spalle il periodo nero: vantaggio di Bammou, pari momentaneo di Jordan Ayew e gol decisivo di Audel. Terzo ko consecutivo per il Rennes che sembra aver finito la benzina dopo un ottimo avvio di stagione: porta via l'intero bottino il Reims che vince 3-1 in rimonta (reti di Mexer, Charbonier, Fortes e De Preville) e raggiunge i rossoneri all'ottavo posto in classifica. Dopo il presitigioso successo contro il Psg, il Guingamp non va oltre l'1-1 a Tolosa: a Giresse risponde Doumbia. Stesso risultato nel match tra le ultime due della classe, Bastia e Caen: Feret pareggia il vantaggio di Kamano.