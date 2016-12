Ligue 1: pokerissimo Psg, Angers distrutto

Blanc tiene fuori Cavani, ormai ai margini del Psg, e dopo un minuto è già Ibrahimovic ma il tocco sotto del fenomeno svedese è fuori misura. Al 7' Lucas semina il panico in velocità prima di lasciar partire un destro in corsa che termina alto, quindi la prima vera palla gol capita sui piedi di Van der Wiel (24') ma l'esterno francese spreca calciando addosso a Letellier dopo un'invenzione di Di Maria. Chi non spreca niente è il solito Ibrahimovic: al 32' Matuidi lo serve al vertice dell'area di rigore, l'ex Milan, Inter e Juventus carica il destro e, complice una deviazione di Thomas, spiazza Letellier sul primo palo realizzando la rete numero 17 in altrettante partite di campionato. L'1-0 scuote l'Angers che reagisce facendosi pericoloso con il colpo di testa proprio di Thomas, bloccato con efficacia da Trapp. E' un fuoco di paglia, però, perché Di Maria fa cosa vuole e al 40' innesca l'azione che porta al 2-0: colpo di tacco dell'ex Real Madrid per l'accorrente Van der Wiel, palla al centro per Lucas e destro facile facile dal limite dell'area piccola per il raddoppio parigino. La musica non cambia nella ripresa con il Psg che continua a giocare sul velluto. Spettacolare l'azione che al 54' porta alla terza rete dei padroni di casa: Ibrahimovic palleggia con Di Maria, l'argentino lancia di prima Matuidi che al volo la rimette in mezzo dove Van der Wiel deve solo spingere la palla in rete. Il 3-0 chiude di fatto la partita anche se l'Angers prova a riaprirla con Capelle: bellissimo il sinistro di prima intenzione dal limite dell'area che si infila nell'angolino alle spalle di Trapp per il 3-1. Il terzo gol nelle ultime tre partite della mezz'ala francese vale però solo per il tabellino perché a mettere il sigillo sulla 19esima vittoria stagionale del Psg ci pensa un immenso Di Maria con una doppietta in tre minuti (63' e 66'): splendido il sinistro in acrobazia per il 4-1 e altrettanto bello quello in girata per il 5-1 finale prima di lasciare il campo e ricevere la meritata ovazione del Parco dei Principi. Entra anche Cavani che all'82' sbatte su Letellier, bravo poi anche sulla punizione di Ibrahimovic all'85'. Sono gli ultimi sussulti di una partita che non ha più senso, quasi quanto una Ligue 1 ormai messa in cassaforte dal Psg che vola a +24 sul Monaco.



Tra le gare delle 20 spicca il successo casalingo del Nizza contro il Lorient: le reti di Ben Arfa e Koziello ribaltano il vantaggio ospite firmato da Jouffre e proiettano i padroni di casa al secondo posto a 36 punti, gli stessi del Monaco impegnato domenica contro il Tolosa. Pareggio all'ultimo secondo per il Bordeaux sul campo del Nantes: doppio vantaggio dei gialloverdi con Sightorsson e Bedoya, ma tra 84' e 91' Diabate e l'autogol dell'ex laziale Cana regalano ai girondini un punto prezioso ed insperato. Colpi esterni per Troyes (3-1 a Lille) e Caen (2-1 a Montpellier), mentre il Guingamp aspetta il 93' per trovare, con un rigore di Giresse, l'1-0 al cospetto di un Bastia ridotto in nove uomini per i rossi ad Ayite e Cahuzac.