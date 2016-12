Ligue 1: pazzesco a Bastia, Psg demolito

22:52 - Clamoroso allo Stade Cesari: il Bastia, ex fanalino di coda, ribalta e supera 4-2 il Psg nella 20.a di Ligue 1. Pazzesco quel che accade in Corsica, con il Psg che in venti minuti segna due volte con Lucas e Rabiot ma prima dell'intervallo si fa rimontare da Boudebouz e dall'ex Cagliari Modesto. Nella ripresa due super gol di Palmieri condannano la squadra di Blanc, che resta così a -3 dal Marsiglia capolista: ora il tecnico rischia grosso.

Una figuraccia dunque per il Psg, che al 10' era passato in vantaggio con un pallonetto di Lucas sul filtrante di Cabaye e al 20' aveva raddoppiato con una zampata del giovane Rabiot, preferito inizialmente a Verratti. Nel calcio però la situazione può cambiare in breve tempo: lo sanno bene le due squadre visto che fino a tre giornate fa il Psg era ad un passo dalla vetta e il Bastia solitario in fondo alla classifica. Da quel momento i parigini hanno confezionato due sconfitte e un pareggio, mentre i corsi hanno messo in cassa ben sette punti. Uno scenario diverso, come quello che si materializza nella seconda metà di frazione allo stadio Cesari: prima (32') Boudebouz non sbaglia il rigore concesso per un maldestro tocco di mano di Van Der Wiel, poi (45') Modesto trova il pari con un imperioso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nella ripresa succede l'impensabile: al 56' Palmieri veste i panni di Ibrahimovic, oggi fantasma, e trova l'incrocio con uno spettacolare destro al volo. Poi ancora Palmieri all'89' chiude i conti con un tocco ravvicinato che fa scattare la festa: il Psg fallisce l'aggancio in vetta, il Marsiglia resta primo in attesa del Lione che nel posticipo può mettere la freccia.



Del momento negativo del Psg ne approfitta il Saint Etienne: i biancoverdi vincono 2-1 in casa del Reims grazie alle reti di Mollo e Hamouma e sorpassano i parigini, spingendoli addirittura al quarto posto, fuori dalla zona Champions. Il Rennes non va oltre l'1-1 sul campo dell'Evian e fallisce così l'aggancio ai quartieri della classifica che conducono all'Europa. Punti preziosi per il Guingamp che batte 2-0 il Lens e continua la sua incredibile striscia positiva: tra Europa League, campionato e Coppa di Francia è la settima vittoria nelle ultime otto partite. Sorridono anche Lille e Nizza, entrambe a metà classifica: i primi superano 1-0 il fanalino Caen mentre i secondi si impongono 3-1 sul Lorient.