Ligue 1: pari Lione, è aggancio Psg

23:40 - Pari dal sapore agrodolce per il Lione. Nel posticipo della 32esima giornata di Ligue 1, l'Olympique pareggia 2-2 in casa col St. Etienne al termine di una gara tosta e combattuta. Padroni di casa avanti con N'Jie, poi viene espulso Rose e in un quarto d'ora Gradel e Hamouma ribaltano la situazione. In avvio di ripresa Jallet fissa il 2-2 con cui il Lione mantiene la vetta a 65 punti, pur subendo l'aggancio del Psg.

Derby di rara intensità agonistica alla Gerland, un 2-2 ricco di spettacolo al termine del quale il Lione può comunque sorridere per aver mantenuto la vetta. Gli uomini di Fournier, peraltro, restano primi in virtù della differenza reti che in questo momento li favorisce (+ 37 contro il + 30 della squadra di Blanc). Al tempo stesso, però, la partita contro il St. Etienne ha il sapore dell'occasione persa: con più attenzione difensiva l'espulsione di Rose si poteva tranquillamente evitare. E pensare che la gara si era messa in discesa per il Lione. Al 24' infatti, una grande invenzione di Fekir libera N'Jie davanti alla porta per il destro vincente dell'1-0. La svolta della gara arriva al minuto 29, quando dopo un contrasto tra Gradel e Anthony Lopes Nguemo spara a porta vuota trovando la mano di Lindsay Rose a dirgli di no. Rosso diretto e calcio di rigore, con lo stesso ivoriano che trasforma. Il Lione è scosso e al 45' subisce anche il raddoppio con un contropiede fulmineo del St. Etienne: Hamouma salta secco Lopes e deposita in rete a porta vuota per l'1-2. I padroni di casa però non mollano, si riorganizzano nell'intervallo e al 48' trovano il 2-2 con l'ex Psg Jallet che incorna la punizione di Fekir e fissa il definitivo pareggio. Un risultato dal peso specifico enorme, che dimostra la voglia matta del Lione di contendere fino all'ultimo il titolo al Psg. Nelle altre gare di giornata il Lille stende 2-0 il Bordeaux grazie alle reti di Roux e Traoré, mentre il Montpellier batte di misura il Caen: 1-0 firmato Hilton.