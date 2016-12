Ligue 1: Nizza solo in vetta, vince il Marsiglia

Il Nizza continua a volare. Anche senza il loro giocatore simbolo Balotelli, fermato per squalifica, i rossoneri battono 1-0 il Saint Etienne e conquistano la vetta della Ligue 1 in solitaria raggiungendo quota 32 punti, lasciando dietro sia Psg che Monaco. Decide una rete di Eysseric al 63'. Primo successo per Garcia sulla panchina del Marsiglia, 1-0 al Caen. Termina 1-1 l'altro match di giornata: Guingamp-Bordeaux.

Ormai non può essere più considerata una sorpresa ma una certezza del massimo campionato francese. Il Nizza vince ancora, questa volta in trasferta a Saint Etienne per 1-0 nel posticipo della 13a giornata e sale a quota 32 punti in classifica, staccando di tre lunghezze Paris Saint Germain e Monaco. Senza Balotelli squalificato il gol partita lo firma Eysseric al 63' con un gran sinistro che termina all'incrocio dei pali. Arriva la prima gioia in panchina anche per Rudi Garcia: un colpo di testa di Rolando all'81' decide la sfida Marsiglia-Caen (1-0 il finale). Termina 1-1 l'altro match di giornata: Guingamp-Bordeaux, Briand al 90' salva il padroni di casa, dopo l'iniziale vantaggio di Lawczuk al 22'.