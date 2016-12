Ligue 1: Nizza indomabile, risveglio Marsiglia

Il Nizza ormai non è più una sorpresa ma una certezza. I rossoneri vincono ancora, netto 3-0 al Tolosa nel posticipo della 16a giornata di Ligue 1 e si confermano al primo posto in classifica, raggiungendo quota 39 punti. Segnali di risveglio, invece, per il Marsiglia di Rudi Garcia che s'impone nettamente sul Nancy per 3-0 e si allontana dalla zona calda. Vince e vede la zona Europa anche il Rennes, 2-0 al Saint Etienne.