Ligue 1: Nizza e PSG, vittoria e vetta

Vittorie sofferte per Paris Saint Germain e Nizza che agganciano a 62 punti in vetta alla Ligue 1 il Monaco, impegnato domenica in casa contro il Nantes. I parigini di Unai Emery devono attendere l'80' e un calcio di rigore di Cavani per avere la meglio di un roccioso Nancy. I rossoneri, con Balotelli titolare al centro dell'attacco, si impongono 1-0 a Dijon grazie alla rete di Cyprien a metà ripresa.