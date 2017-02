Ligue 1: Monaco implacabile, il Guingamp si arrende

Il Monaco risponde al Nizza e, nella 27esima giornata di Ligue 1, batte 2-1 in trasferta il Guingamp. La squadra del Principato torna così in testa alla classifica con 62 punti, 3 in più dei rossoneri e 6 in più del Psg, impegnato domani a Marsiglia. Decidono l'incontro dello Stade du Roudourou una rete siglata al 24' dall'ex difensore del Torino Kamil Glik e un rigore trasformato all'86' da Fabinho. Per i padroni di casa gol nel finale di Didot.