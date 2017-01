Ligue 1: Monaco da favola, poker a Marsiglia e Nizza agganciato

Notte magica per il Monaco che batte 4-1 il Marsiglia al Velodrome e aggancia in testa alla classifica il Nizza, che all'Allianz Arena non va oltre lo 0-0 contro il Metz. Ora le due squadre comandano la Ligue 1 con tre punti di vantaggio sul Paris Saint Germain. Per la squadra di Jardim segnano Lemar, Falcao e Bernardo Silva (doppietta), all'OM di Rudi Garcia non basta una rete di Rolando. Cade anche il Lione, battuto 3-2 a Caen.