Ligue 1: Monaco da favola, Nantes spazzato via

Trascinato da una doppietta di Mbappé, il Monaco batte 4-0 il Nantes allo stadio Louis II nel posticipo della 28esima giornata di Ligue 1 e torna da solo in testa alla classifica a +3 su Paris Saint Germain e Nizza. Nell'ennesimo festival del gol della squadra di Jardim c'è gloria anche per Germain e Fabinho. Cala il poker anche il Marsiglia di Rudi Garcia che si impone 4-1 in casa del fanalino di coda Lorient. Tolosa-Lille finisce 1-1.