Ligue 1, Marsiglia-Rudi Garcia: prove di matrimonio

L'Olympique Marsiglia sembra aver messo gli occhi su Rudi Garcia. L'ex allenatore della Roma è il nome in cima alla lista dei desideri del nuovo presidente della squadra francese, Frank McCourt. Il miliardario americano sta per finalizzare l'acquisto del club, e vorrebbe uno staff tecnico all’altezza per rimanere ai piani alti in Ligue 1. I contatti sono già stati avviati e la fumata bianca potrebbe arrivare in breve tempo.