Ligue 1: Marsiglia e PSG rispondono al Lione

12:02 - Marsiglia e Paris Saint Germain rispondono, non senza fatica, alla capolista Lione nella 21esima giornata di Ligue 1 e restano a contatto. La squadra di Bielsa supera 2-1 il Guingamp al Velodrome con i gol nel finale di Lemina e Gignac e resta a -1 dalla squadra di Fournier, 45 punti a 44, e a +3 sui parigini che hanno piegato 4-2 l'Evian con le reti di David Luiz, Verratti (primo gol in campionato da quando è a Parigi), Pastore e Cavani.

Dopo tre partite senza successi in campionato, il Paris Saint Germain ritrova la vittoria al Parco dei Principi battendo 4-2 l'Evian e rispondendo ad un Lione che comanda con 45 punti (+4 su PSG e Marsiglia) e vola sulle ali di sei successi consecutivi. Il match non inizia bene per la squadra di Blanc perchè al 14' va sotto per la rete di Barbosa; la reazione arriva dopo la mezzora col pari di testa di David Luiz su azione d'angolo e con Marco Verratti che al 38' risolve un batti e ribatti con un destro a botta sicura da centro area.

Nella ripresa il PSG si complica nuovamente la vita con l'autogol di Van der Wiel che vale il 2-2 dell'Evian e quindi bisogna rivincere la gara: ci pensa Pastore al 74' con uno splendido destro al volo su centro basso di Lucas a riportare davanti i padroni di casa mentre è Cavani all'88' a firmare il gol del definitivo 4-2 insaccando a porta vuota su assist di Ibrahimovic. Al Velodrome l'Olympique Marsiglia, reduce da due sconfitte nelle ultime tre gare giocate, deve faticare per avere la meglio del Guingamp, formazione in un momento estremamente positivo. La squadra di Bielsa deve attendere l'84' per trovare l'1-0: cross da destra di Djedje, sul secondo palo arriva Mendy che colpisce a botta sicura, il portiere smanaccia e Lemina insacca di testa. Passano pochi minuti e Gignac all'89' realizza il 2-0 di testa su punizione di Payet. Nel recupero gli ospiti vanno a segno con Beauvue su rigore per fallo di Fanni, espulso, ma poi non c'è altro tempo per organizzare un nuovo attacco contro l'OM in dieci uomini.