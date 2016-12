Ligue 1: Marsiglia allo scadere, pari col St. Etienne

Il Marsiglia riesce ad evitare la seconda sconfitta di fila in casa proprio a tempo scaduto. L'OM, dopo il ko contro l'Athletic Bilbao in Europa League di giovedì sera al Velodrome, pareggia 1-1 davanti al proprio pubblico contro il Saint Etienne nel match valido per la 27esima giornata di Ligue 1. Il match si decide nel finale, con i padroni di casa fra l'altro in dieci per l'espulsione diretta del difensore centrale N'Koulou al 60'. All'85', con i locali in avanti a cercare il gol, il Saint Etienne trova un perfetto contropiede con Hamouma che fugge sulla sinistra, mette al centro e Monnet-Paquet insacca anticipando Mandanda in uscita. Proprio allo scadere però i padroni trovano il pari col centravanti belga Batshuayi , subentrato a Fletcher: punizione di Alessandrini e stacco imperioso della punta che trafigge Ruffier e firma l'1-1. I verdi agganciano il Nizza al terzo posto a 41 punti mentre il Marsiglia è decimo a 36, a cinque punti dalla zona Europa.

Occasione persa per il Lione, che manca l'aggancio al terzo posto in classifica. nel posticipo della 27esima giornata di Ligue 1 la squadra di Bruno Genesio cade 1-0 sul campo del Lille, che appena una settimana fa era riuscito nell'impresa di fermare sull0 0-0 il Psg di Blanc. A griffare il successo dei mastini al Pierre Mauroy è il settimo gol in campionato del marocchino Boufal (destinato a lasciare la Francia a fine stagione). La rete decisiva arriva al 28', dopo un tiro cross di Boufal sfiorato da Civelli sul quale Lopes non riesce ad intervenire. OL che chiuderà poi il match in nove uomini (doppio giallo a Jallet e rosso diretto al minuto 89 per Grenier dopo una gomitata rifilata a Balmont). Lione che con 39 punti in classifica rimane quindi in coda a Nizza e Saint Etienne, entrambe a quota 41. Con gli stessi punti del Lione c'è il Caen, in piena corsa per un posto in Europa: i rossoblù battono 1-0 il Rennes scavalcandolo in classifica. Decide il match una rete al minuto 54 di Ntibazonkiza (prima rete in questo campionato per l'ex NEC).