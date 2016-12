Ligue 1: Lione, vittoria e primo posto

19:13 - Dopo il pari col Marsiglia e l'inaspettata sconfitta interna contro il Nizza, il Lione ritrova il successo e anche la vetta della classifica grazie al successo per 3-0 sul campo del Guingamp nella 31esima giornata di Ligue 1. La formazione di Fournier si porta in vantaggio col gioiello Fekir, raddoppia su calcio di rigore con Lacazette e poi nella ripresa il tris è firmato da N'Jie. Di Beauvue la rete del Guingamp all'83'.

Dopo un punto nelle ultime due partite il Lione ritrova la vittoria vincendo per 3-1 sul campo del Guingamp e ritorna anche in vetta con due punti di vantaggio sul Paris Saint Germain, atteso domenica sera al derby di Francia contro il Marsiglia al Velodrome. La squadra di Fournier passa al 26' col gioiellino Fekir che conclude da fuori area e inganna il portiere Lossl che buca l'intervento e la palla va in rete. Al 39' arriva il raddoppio di Lacazette che si conquista e trasforma un calcio di rigore.



Prima dell'intervallo il Guingamp resta in dieci per il rosso diretto a Kerbrat, protagonista di un'entrata killer a gamba alta su Ferri, e a inizio ripresa, al 61', il Lione trova il tris con N'Jie che riceve largo dallo stesso Ferri, si accentra e con il destro rasoterra realizza in diagonale. All'80' il Guingamp trova la rete della bandiera con Beauvue che fissa il risultato sul 3-1. Il Lione si porta a 61 punti mentre i rossoneri bretoni restano all'undicesimo posto con 39 punti.