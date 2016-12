Ligue 1: Lione ko a Lille, il Psg vede la vetta

22:10 - Il Lione perde 2-1 contro il Lille, nella 27a giornata di Ligue 1 e rischia di dire addio al primato (il Psg a -2 è impegnato domani contro il Monaco). Arriva una battuta d'arresto per la squadra di Fournier, allo Stade Pierre-Mauroy la capolista passa in vantaggio dopo 3 minuti con Tolisso, nella ripresa arriva la rimonta dei padroni di casa, al 56' Gueye pareggia i conti, dopo quattro minuti è Lopes a regalare i tre punti al Lille.

Occasione sprecata per il Lione, impegnato in trasferta contro il Lille. La sconfitta subita rischia infatti di costare il primato agli uomini di Fournier. La partita si sblocca dopo appena 3 minuti, Tolisso lasciato tutto solo in area non sbaglia e batte Enyeama. La reazione dei padroni di casa arriva nella ripresa, al 56' Lopes serve a Gueye l'assist e il centrocampista segna l'1-1. Dopo quattro minuti è ancora Lopes il protagonista, il fantasista portoghese parte palla al piede e con un destro a incrociare realizza il definitivo 2-1. Il Lille sale così all'ottavo posto in classifica di Ligue 1 a quota 35 punti. Il Psg, invece, in caso di successo domani nel posticipo contro il Monaco, salirebbe al comando nel massimo campionato francese, proprio ai danni del Lione. Il Saint Etienne non va oltre l'1-1 in casa del Tolosa. Gradel firma su rigore il vantaggio dei biancoverdi al 45', i padroni di casa trovano il pareggio all'88' con Akpa Akpro. Il Saint Etienne sale a 43 punti, il Tolosa si porta a quota 29 e subisce l'aggancio dell'Evian, che passa 2-1 sul campo del Metz: gara decisa dal gol di Sunu al 73'. Bordeaux bloccato in casa dal Reims: finisce 1-1, Charbonier risponde a Kiese Thelin. Una rete di Doucoure al 36' consente al Rennes di imporsi 1-0 in casa del Lens, il Lorient piega 2-0 il Bastia con i gol di Bellugou e Bruno.