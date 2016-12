Ligue 1: Lione inarrestabile, Psg secondo tra le polemiche

23:04 - Il Lione batte 2-0 il Metz e centra così la settima vittoria consecutiva in Ligue 1. A decidere l’incontro le reti di Lacazette (su rigore) e di Tolisso. La squadra di Fournier resta in vetta alla classifica a quota 48, 4 lunghezze in più su Marsiglia (sconfitto venerdì a Nizza) e Paris Saint Germain che in serata ha battuto 1-0 il Saint Etienne in trasferta grazie ad un rigore (piuttosto dubbio) trasformato da Ibrahimovic.

Il Lione sblocca il risultato poco dopo la mezz'ora grazie a un rigore trasformato da Lacazette e concesso dall'arbitro per un fallo di Milan su Ghezzal. Nell'occasione il direttore di gara espelle il difensore del Metz. Dal dischetto Lacazette è infallibile e brinda al suo 21esimo gol stagionale in Ligue 1. Il raddoppio che chiude la partita arriva all'83': Tolisso, servito da una palla in profondità di Gourcuff, batte Carrasso con un gran destro. Vince di misura l'Evian che stende 1-0 il Tolosa grazie a un gol lampo di Thomasson, a segno dopo tre minuti. Tolosa che chiude in dieci per l'espulsione di Ninkov al 61'.

Allo stadio Geoffroy-Guichard di Saint Etienne, il Psg fatica non poco soprattutto nel primo tempo. Al 60' la svolta dell'incontro: l'arbitro Ruddy Buquet concede un rigore alla squadra di Blanc per un presunto tocco di braccio di Clement in area. La palla sembra sbattere sulla spalla ma dal dischetto Ibrahimovic non sbaglia con un destro potente ad incrociare. Cavani ha la possibilità di raddoppiare al 76' ma il suo pallonetto si stampa sulla traversa. Nel finale il St. Etienne si getta in avanti alla ricerca del pari ma non riesce ad impensierire Sirigu. Arriva così il secondo successo consecutivo in campionato per il Psg che aggancia il Marsiglia al secondo posto, a meno 4 dal Lione capolista.