Ligue 1: Lione in crisi, il Bordeaux scappa

In Francia non c'è più solo il Psg . Nella quarta giornata della Ligue 1 il Monaco si prende il primo posto in classifica dopo il 4-1 rifilato a domicilio al Lille : la squadra di Jardim lascia il Bordeaux al secondo posto e ora aspetta di vedere cosa combinerà il Nizza nell'attesissimo derby col Marsiglia . La terza forza d'oltralpe è il Guingamp (1-1 col Montpellier). Primi successi stagionali per Nancy e Angers, Lorient ancora a zero punti.

Match senza storia quello del Pierre-Mauroy: a fine primo tempo il Monaco è già avanti due a zero (2' Sidibe, al 17' a segno Traore), mentre nella ripresa scrivono il loro nome alla voce 'marcatori' anche Fabinho e Kamil Glik (si sblocca con la nuova maglia l'ex capitano del Torino). Il gol della bandiera per il Lille lo segna al 90' in punto Palmieri: mastini fermi a quattro punti, mentre Moutinho e soci guardano tutti dall'alto al basso a quota 10 punti.



Il Guingamp non riesce a tenere il passo della capolista: occasione sprecata per gli uomini di Kombouare, costretti a rincorrere dopo 10' e replicare al vantaggio del Montpellier: botta e risposta Sanson-Coco al Roudourou. Rimane mestamente in fondo alla classifica il Lorient: inizio di stagione da brividi per la formazione bretone, che vanta la peggior difesa del campionato e ancora zero punti in classifica. A espugnare lo Stade du Moustoir stavolta è il neopromosso Nancy, che vince 2-0 e conquista i primi punti stagionali.