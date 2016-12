Ligue 1: Lione di ferro, colpaccio a Tolosa

Volata per il secondo posto sempre più bollente in Francia : nella 35esima giornata di Ligue 1 il Lione mostra i muscoli e vola alle spalle del Psg grazie al 3-2 ai danni del Tolosa . In casa della penultima in classifica Lacazette e compagni si fanno raggiungere sul 2-2 a 8' dalla fine, ma tre minuti dopo Tolisso regala tre punti d'oro all'OL in attesa di vedere cosa combinerà il Monaco in casa del Rennes.

Succede tutto nella ripresa, con i padroni di casa che al 50' sbloccano il risultato grazie ad una mischia in area da calcio d'angolo dalla quale esce vittorioso Tisserand, che appostato sul secondo palo fulmina Anthony Lopes. La squadra di Genesio si sveglia al 73' per merito di Grenier (1-1), mentre al minuto 80 Lacazette chiude con il gol numero 18 in campionato il contropiede azionato da Ferri. Sembra fatta, ma i biancoviola si rifanno sotto grazie all'intuizione di Ben Yedder, bravo a leggere le intenzioni di Anthony Lopes e ribadire in rete la respinta del portiere portoghese. Sudano freddo gli ospiti, ma al minuto 85 da un'azione confusa nell'area avversaria l'OL passa nuovamente in vantaggio grazie a Tolisso: Lacazette liscia il traversone basso di Fekir, ma irrompe il centrocampista classe '94 che deve solo spingere in rete la sfera rimediando all'errore del compagno. Dopo il pari col Nizza arriva una vittoria pesantissima per il Lione, al secondo posto con 59 punti in classifica (Monaco fermo a 58 ma con una partita in meno). Per il Tolosa si complica la corsa salvezza, con soli 33 punti a tre giornate dalla fine.