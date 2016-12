Ligue 1: Lacazette salva il Lione, 1-1 col Nizza

Il gol di Lacazette a 7' dalla fine vale un pareggio d'oro per il Lione contro il Nizza nell'anticipo della 34a giornata. Finisce 1-1 al Parc Olympique Lyonnais, ospiti in vantaggio al 18' con Germain e in superiorità numerica dal 25' a causa del rosso a Cornet . La squadra di Genesio trova il pari nel finale, punizione dal limite di Valbuena che centra la traversa e tap-in vincente di Lacazette . Il Lione resta secondo, il Nizza è quarto .

La posta in palio era molto alta, Lione e Nizza si contendevano il secondo posto, vale a dire l'accesso diretto alla prossima Champions League, l'1-1 finale sorride ai padroni di casa che restano alle spalle dell'imprendibile Psg a quota 56, due lunghezze avanti al Nizza che resta fermo al quarto posto, preceduto anche dal Monaco (con una gara in meno). La partita la fanno gli ospiti che trovano la rete dell'1-0 al 18', cross di Plea e colpo di testa vincente di Germain. Al 25' il Lione resta anche in dieci, rosso diretto a Cornet per un brutto fallo. La tensione sugli spalti e in campo è alle stelle, l'arbitro è costretto per due volte a sospendere il match a causa della pioggia di carta proveniente dalle tribune. Quando le speranze di pareggio sembrano però svanite è il solito Lacazette a trovare la rete del definitivo 1-1. Splendida la punizione dal limite di Valbuena che si stampa sulla traversa e torna in campo, l'attaccante della nazionale francese è il più lesto di tutti a ribadire in rete. L'arbitro concede un maxi recupero di otto minuti ma il risultato non cambia più.