Ligue 1: Lacazette è super, il Lione non si ferma

14:22 - Il Lione inizia a far paura. Nell'anticipo della 21esima giornata di Ligue 1 la capolista vince con un secco 2-0 in casa del Lens e sale a quota 45 punti, staccando provvisoriamente di 4 punti il Marsiglia e addirittura di 7 il Psg. Al Felix Bollaert sono l'autogol di Gbamin e un rigore di Lacazette (20esima rete in campionato) a valere i tre punti: sesto successo consecutivo per gli uomini di Fournier.

Il Lione infila la sesta e spaventa le rivali nella lotta al titolo, dunque. Già il 4 gennaio le due squadre si erano affrontate nei trentaduesimi di Coppa di Francia, e anche in quella occasione la squadra di Fournier aveva avuto la meglio del Lens col punteggio di 3-2. Stavolta il Lione impiega 26 minuti per sbrigare la pratica: a metà primo tempo, infatti, è già 2-0 per gli ospiti. La sfida si stappa al 22' con l'autorete di Gbamin, quattro minuti dopo un fallo di mano di Sylla consente a Lacazette di chiudere il match e sigillare la vetta solitaria in testa alla classifica cannonieri con il 20esimo centro in Ligue 1. La squadra di Kombouaré, ex allenatore del Psg prima dell'era Ancelotti, resta a 19 punti ed è penultima in classifica; il Lione invece sale a 45 e nel prossimo turno ha un'altra gara sulla carta favorevole, in casa contro il Metz.



Successo fondamentale per le ambizioni europee del Monaco: gli uomini di Jardim sconfiggono 1-0 il Nantes grazie alla rete al 74' del giovane talento in prestito dal Benfica Bernardo Silva e si portano a soli due punti dal Psg. Sono 36 i punti in classifica della squadra del Principato, che dopo un avvio di stagione piuttosto complicato stanno tornando a competere ad alti livelli: si tratta infatti del sesto risultato utile consecutivo, il Monaco non perde dallo scorso 29 novembre (2-0 a Rennes). Vittoria di grande importanza anche per il Montpellier, che grazie alla tripletta dell'ex Borussia Dortmund Lucas Barrios batte 3-2 in trasferta il Metz e aggancia il Bordeaux al sesto posto a quota 32 punti. Il Caen sconfigge 4-1 il Reims e, pur restando ultimo in classifica, avvicina il Lens; corre per la salvezza anche il Lorient, vincente 1-0 su un Lille in grosse difficoltà; finisce invece in parità, 1-1, tra Tolosa e Bastia.