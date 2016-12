Ligue 1: il Psg va di corsa, 2-1 al Nancy

La sosta ha fatto decisamente bene al Psg . La squadra di Unai Emery scala posizioni importanti in classifica battendo 2-1 il Nancy nel match della nona giornata di Ligue 1. Al Marcel Picot ospiti in vantaggio al 13' grazie a Lucas , poi cinque minuti dopo Cavani sigla il 2-0 (nono gol in campionato per l'uruguaiano). Nella ripresa i biancorossi accorciano con la rete di Alou Diarra ma ciò non impedisce al Psg di portare a casa tre punti fondamentali.

Al 13' i padroni di casa sono già sotto: traversone di Lucas dalla sinistra, Cavani e Krychowiak non ci arrivano ma le mancate deviazioni spiazzano comunque N'Dy Assemble, con la sfera che carambola in rete. Poco dopo l'estremo difensore camerunese viene tradito dalla sua linea difensiva: retropassaggio di testa di Chretien, Cavani capisce tutto e intercetta il pallone girandolo direttamente in rete con un pallonetto dolcissimo.



Altro centro per il Matador, sempre più capocannoniere solitario della Ligue 1. Il colpo di testa vincente al minuto 55 di Diarra serve solo a illudere il Nancy: terza sconfitta di fila per la formazione di Pablo Correa, che ristagna all'ultimo posto a quota 5 punti. Giornata felice per il Psg: ora tra i campioni di Francia e la vetta della Ligue 1 c'è solo il Nizza, distante quattro punti. Verratti e compagni salgono a quota 19 punti, gli stessi del Monaco di Jardim. Prossimo turno col Psg che sfiderà al Parco dei Principi il Marsiglia.