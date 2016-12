Ligue 1: il Psg si ferma, 0-0 col Lille

Si ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive del Paris Saint Germain che, nell'anticipo della 26esima giornata di Ligue 1, non va oltre lo 0-0 tra le mura amiche del Parco dei Principi contro il Lille . La squadra di Blanc , distratta dall'ottavo di finale di Champions League con il Chelsea di martedì, resta saldamente in vetta alla classifica con 70 punti, 25 in più del Monaco impegnato domani sul campo del Saint Etienne.

Blanc lascia a riposo Ibrahimovic in vista del match di Champions con il Chelsea: spazio al tridente composto da Augustin, Cavani e Di Maria. Nel primo tempo il Lille non fatica a tenere testa all'attacco del Psg e al 28' va addirittura vicino al vantaggio con Benzia che, a tu per tu con Trapp, viene fermato all'ultimo da un ottimo intervento di Marquinhos. Al 37' occasione per Di Maria che si fa anticipare all'ultimo da Enyeama dopo lo splendido lancio di Pastore. Nel finale di frazione Mavuba salva sulla linea il colpo di testa a botta sicura di Kurzawa.



A inizio ripresa Cavani si divora il vantaggio sparando alto da due passi il cross di Augustin deviato dal portiere ospite. Blanc manda in campo Lucas al posto di Di Maria e il brasiliano cerca il gol con un destro da fuori area parato da Enyeama. In pieno recupero Marquinhos colpisce in pieno il palo di testa ma il gioco era fermo per offside. Il Psg può ora concentrarsi sulla gara di martedì col Chelsea mentre il Lille, con 31 punti, si allontana dalle zone calde della classifica.