Ligue 1: il Psg riparte alla grande, 6-0 al Caen

Blanc riparte dal tridente composto da Lucas, Cavani e Ibrahimovic. Passano solo 12 minuti e il Paris è già in vantaggio con il 31esimo sigillo in campionato dello svedese che tira da fuori area e sfrutta un'incertezza di Vercoutre. Sirigu, schierato dal primo minuto al posto di Trapp tra i pali, è protagonista al 15' con una doppia parata su Delaplace prima e su Leborgne poi. Al minuto 22 è Vercoutre ad immolarsi su Lucas, pescato in area da Ibra. Cavani sbaglia poi un gol incredibile provando il pallonetto a tu per tu con il portiere avversario. Il raddoppio del Psg arriva comunque sul finale di frazione con una gran botta di Matuidi, pescato dal solito Ibrahimovic. A inizio ripresa la formazione di Blanc cala il tris con Cavani che deve solo appoggiare da pochi passi in rete il servizio di Matuidi. Al 52' Di Maria, lanciato in profondità da Ibra, disegna una traiettoria precisa che beffa Vercoutre. La cinquina è firmata proprio da Ibrahimovic che mette dentro il precisissimo cross dalla sinistra di Kurzawa. A siglare la sesta rete ci pensa invece Maxwell che, liberato da Cavani, non sbaglia a un passo dalla porta. Van der Wiel centra poi il palo al 79' su altra giocata strabiliante di Ibra. Nel finale Lucas sfiora in un paio di occasioni la settima rete ma il Psg può comunque festeggiare per il ritorno al successo dopo l'eliminazione dalla Champions.