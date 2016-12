Ligue 1, il Psg fallisce il sorpasso in vetta

10:29 - Niente sorpasso in vetta per il Psg nella 16.ma giornata della Ligue 1. La squadra di Blanc non batte il Lille e resta dietro all'Olympique Marsiglia. Al 29' Cavani porta in vantaggio il Pgs, ma poi una papera di Sirigu su calcio d'angolo regala il pareggio ai padroni di casa. Nella ripresa Enyeama salva il risultato su Lucas e Matuidi. Negli altri match non sbagliano St. Etienne (0-2 al Montpellier) e Rennes (1-2 a Nizza).

TUTTI I RISULTATI

Bastia-Evian 1-2

Guingamp-Caen 5-1

Matz-Bordeaux 0-0

Montpellier-St. Etienne 0-2

Nizza-Rennes 1-2

Lille-Psg 1-1