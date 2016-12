Ligue 1: il Psg fa festa, è campione di Francia

E' la stagione dei record per un Psg monumentale: mai nessuno in Francia era riuscito a vincere il campionato con un anticipo così largo, il primato precedente era detenuto dal Lione e risaliva al 2007 (cinque giornate d'anticipo). La squadra di Blanc, ancora in corsa in Champions e nelle due coppe nazionali, trova la vittoria più larga della sua storia, archivia la Ligue 1 e può ora concentrarsi su altri obiettivi: i nove gol al malcapitato Troyes servono, se mai ce ne fosse stato bisogno, a staccare le rivali per quanto riguarda il miglior attacco (77 ora i gol fatti), mentre per quanto riguarda i gol subiti i parigini sono già largamente al sicuro: (solo 15 reti incassate in 30 partite); 77 i gol fatti in campionato, 77 anche i punti totalizzati sin qui: il Psg ha ora la possibilità di polverizzare il proprio record di 89 punti fatto registrare nel 2014. Ma è soprattutto la stagione di Zlatan Ibrahimovic, che contro il Troyes mette a segno ben 4 reti salendo a quota 27 in campionato in sole 24 partite (35 complessivi in 39 gare giocate): sono le cifre di un fuoriclasse che stacca il compagno-rivale Cavani (secondo in classifica cannonieri con 14 reti, doppietta contro il Troyes) e a 34 anni spera di coronare la sua stagione con la tanto agognata Champions, unico trofeo per club che manca nella sua carriera. E pensare che aveva iniziato la stagione con tutta la stampa francese contro...



In serata harakiri del Lione che, in vantaggio 2-0 a Rennes al 55' grazie alle reti di Ghezzal e Lacazette, si fa raggiungere nei minuti finali (a segno Diagne al 70' e Boga all'82') e fallisce l'approdo solitario al terzo posto. La squadra di Genesio rimane quarta a -1 dal Nizza e a +1 proprio sul Rennes. Non sbaglia invece il Nantes che batte 2-0 l'Angers (doppietta di Sala nella ripresa) e inizia a fare un pensierino alla Champions: la squadra allenata da Der Zakarian è sesta a -3 dal Nizza. E sabato prossimo c'è Lione-Nantes.