Ligue 1: il Nizza vede la Champions, Reims al tappeto

Il Nizza scende in campo all'Allianz Riviera con il gioiellino Ben Arfa alle spalle di Germain e Plea. Il Reims di Guegan risponde con un più coperto 5-3-2 e la coppia Charbonnier-De Preville in avanti. La prima occasione per gli ospiti arriva dopo appena 4 minuti con Charbonnier che arriva al tiro da fuori area ma Cardinale respinge a mano aperta. All'11' il Nizza passa in vantaggio con un tocco sotto di Germain, smarcato splendidamente da un pallonetto di Ben Arfa. Germain ha poco dopo sulla testa il pallone del 2-0 ma non impatta bene e conclude su Carrasco. Nel finale di frazione si mette di nuovo in mostra Ben Arfa con una progressione centrale, tocco per Plea che calcia alto tutto solo davanti a Carrasso.



Inizia la ripresa e al 55' il Nizza trova il raddoppio con Ben Arfa che trasforma dagli undici metri il rigore concesso per fallo in area di Weber nei suoi confronti. Il Reims ha l'occasione per accorciare al 62' quando, su lancio di Charbonnier, De Preville ruba il tempo a Cardinale ma colpisce di testa sul fondo. Al minuto 71 il duello si ripropone ma questa volta l'attaccante ospite viene fermato dal portiere del Nizza. All'82' Ben Arfa si invola in area avversaria, supera Carrasso, ma sul più bello incespica sul pallone e l'azione sfuma. Nel finale il neo-entrato Kyei ha l'opportunità di riaccendere le speranze per il Reims ma il suo sinistro viene deviato in angolo con un po' di fortuna da Cardinale. E così il Nizza mette in cassaforte la quarta vittoria casalinga consecutiva, fondamentale nella rincorsa ad un posto in Champions League quando mancano ancora tre gare al termine della Ligue 1.