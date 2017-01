Ligue 1: il Nizza non va, pari col Bastia

Terzo pareggio consecutivo per il Nizza che non va oltre l'1-1 sul campo del Bastia nella 21esima giornata di Ligue 1. La capolista va in svantaggio al 17' per la rete di Oniangue, poi trova il pareggio 33' con Souquet; nella ripresa la formazione di casa resta in dieci per l'espulsione di Cahuzac al 64' ma i rossoneri non riescono ad approfittarne. Delude Mario Balotelli che non riesce a capitalizzare le poche chance avute.