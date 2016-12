Ligue 1: il Monaco rimonta con l'Angers, Lione al tappeto

Immediato riscatto del Monaco che si mette alle spalle il tracollo col Nizza e torna in vetta alla classifica di Ligue 1, in attesa proprio del match dei rossoneri domenica col Nancy. La squadra di Jardim batte 2-1 l'Angers in rimonta e va al comando con 16 punti. Cade il Lione , battuto 1-0 a Lorient, il Rennes crolla a Digione, 3-0, mentre il Metz vince in trasferta 1-0 sul campo del Montpellier.

Succede tutto nella ripresa allo stadio Louis II di Montecarlo nella sfida tra Monaco e Angers, valida per la 7a giornata di Ligue 1. I monegaschi di Jardim, reduce dalla brutta sconfitta per 4-0 contro il Nizza, vanno in svantaggio per la rete di Diedhiou al 55' ma poco dopo, al 66', trova l'1-1 con l'ex torinese Glik che insacca di testa in tuffo. Al 76' il Monaco trova il gol vittoria grazie alla sfortunata autorete di Nwakaeme. Con questi tre punti i monegaschi salgono in vetta da soli a quota 16 punti.



Sconfitto il Lione! Gli avversari della Juventus in Champions perdono 1-0 a Lorient e restano fermi a 10 punti alla pari del Rennes, travolto 3-0 a Digione. Sorprende il Metz che vince 1-0 a Montpellier grazie al gol su rigore di Erdinc nel recupero del primo tempo e aggancia a 13 punti il Paris Saint Germain e il Bordeaux, fermato sullo 0-0 in casa dal Caen. Successo anche per il Bastia che piega 1-0 il Guingamp col gol partita di Crivelli.