Ligue 1: il Monaco rallenta, solo 1-1 col Bastia

Con la testa forse già rivolta alla trasferta di martedì contro il Manchester City nell'andata degli ottavi di Champions, il Monaco non va oltre l'1-1 a Bastia nell'anticipo della 26a giornata di Ligue 1. Dopo un brutto primo tempo, chiuso con i corsi avanti 1-0, la squadra di Jardim pareggia nella ripresa con Bernardo Silva ma nel finale non sfonda. Falcao e compagni restano comunque in testa alla classifica a +4 sul Psg e a +6 sul Nizza.