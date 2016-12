Ligue 1: il Lione sprofonda a Nizza

Prima la Marsigliese, poi il minuto di silenzio. Intenso, accompagnato dai lumini, in uno stadio in lutto con i tifosi in nero, per ricordare ciascuna delle 129 vittime e i 352 feriti degli attentati del 13 novembre. Quelli che hanno sconvolto l'Occidente intero. E' cominciata così Nizza-Lione. Partita simbolo, la prima dopo gli attacchi dell'Isis. E' il simbolo del ritorno alla normalità.