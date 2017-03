Ligue 1: il Lione si salva, a Bordeaux è 1-1

Prezioso pareggio del Lione che, in una sorta di spareggio per l'Europa, pareggia 1-1 a Bordeaux nell'anticipo della 28esima giornata di Ligue 1 e consolida il quarto posto in classifica conservando quattro punti di vantaggio sui girondini. Colpita al 16' da un gol di Vada la squadra di Genesio, prossima avversaria della Roma negli ottavi di finale di Europa League, riporta il risultato in parità al 79' grazie a una rete di Mammana.