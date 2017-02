Ligue 1: il Guingamp sgambetta il Lione

Il Lione non riesce a trovare continuità in campionato, perde 2-1 sul campo del Guingamp nella 25esima giornata di Ligue 1 e incappa nel terzo stop nelle ultime quattro partite. La squadra di Genesio passa in vantaggio al 10' col solito Lacazette ma attorno alla mezz'ora incassa due reti in quattro minuti: Diallo pareggia, poi Benezet realizza il gol del 2-1. Non basta l'innesto di Depay nella ripresa per raddrizzare l'incontro.