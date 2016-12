Ligue 1: Ibrahimovic ribalta il Nantes, Psg in testa

22:15 - La legge di Ibrahimovic. Una doppietta dell'attaccante svedese consente al Paris Saint-Germain di battere 2-1 in rimonta il Nantes nella 17esima giornata della Ligue 1 e di portarsi al comando della classifica: il Marsiglia, impegnato domenica contro il Metz, scivola a -2. Un gran gol di Bedoya in avvio di gara illude gli ospiti, poi comincia lo show personale di Zlatan, che ribalta la gara colpendo al 34' e al 48'.

Una doppietta che è anche un avviso al Barcellona, che mercoledì al Camp Nou affronterà i parigini nella gara decisiva per il primo posto nel girone in Champions League (entrambe le squadre sono già qualificate). Il pomeriggio al Parco dei Principi era cominciato nel peggiore dei modi per i padroni di casa, colpiti a freddo dalla prodezza di Bedoya: il centrocampista statunitense fulmina Sirigu con un destro imprendibile da 25 metri. In ombra Verratti, autore di un fallaccio al 10' che avrebbe meritato il cartellino rosso: l'ex Pescara se la cava con il giallo, nella ripresa lascerà il campo per Matuidi. Ibrahimovic ristabilisce l'equilibrio al 34' sfruttando un assist di Lucas, lo svedese riceva palla all'altezza del dischetto e realizza di sinistro l'1-1. In avvio di ripresa l'ex milanista completa la rimonta del Psg: punizione da 25 metri, Zlatan sistema la palla e scarica un siluro che non dà scampo al portiere avversario Riou. Dopo lo stop per infortunio sono già otto i centri in campionato. Il Saint Etienne batte 1-0 il Bastia ultimo in classifica grazie a una rete di Van Wolfswinkel al 58' e scavalca al terzo posto il Lione, che domenica affronterà l'Evian in trasferta. Dopo otto risultati utili consecutivi crolla il Rennes, travolto 4-0 in casa dal Montpellier: gli ospiti aprono le marcature nel primo tempo con Martin (23') e dilagano nella ripresa con Sanson (55'), Barrios (60') e Mounier (92'). Il Bordeaux piega 3-2 il Lorient grazie a una doppietta di Diabate, il Nizza passa 3-2 sul campo del Caen.