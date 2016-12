Ligue 1, Ibrahimovic furioso: "Questo Paese di merda non merita  il Psg"

22:47 - Nessun giro di parole. Nessuna diplomazia. Il ko contro il Bordeaux arrivato nonostante la sua doppietta e, soprattutto, una direzione di gara molto contestata hanno fatto perdere la pazienza a Ibrahimovic che negli spogliatoi ha urlato tutta la sua rabbia: "In 15 anni di professionismo - ha detto lo svedese a Canal Plus - non avevo mai visto un arbitro così. Questa merda di Paese - ha aggiunto riferendosi alla Francia - non si merita il Psg".

IBRAHIMOVIC CHIEDE SCUSA: "MI RIFERIVO ALL'ARBITRAGGIO"

Poche ore dopo il clamoroso sfogo ecco che puntuali sono arrivate le scuse dell'attaccante svedese: "Ci tengo a precisare - ha dichiarato Ibrahimovic - che le mie parole non erano riferite alla Francia e ai francesi. Ho parlato esclusivamente di calcio. Ho perso la partita e lo accetto, però non accetto che un arbitro non rispetti le regole. Non è la prima volta che questo capita. Ero nervoso e tutti sanno che in quei momenti le parole possono essere più forti rispetto a ciò che uno pensa: chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso".