Ligue 1: Ibra nella leggenda, terzo posto al Monaco

Decisamente il modo migliore per salutare. Zlatan Ibrahimovic nella sua ultima partita col Psg segna una doppietta nel successo 4-0 al Nantes arrivando così a quota 38 reti in campionato, miglior marcatore del club parigino in una singola stagione (superato Carlos Bianchi). Il Tolosa festeggia la salvezza, mentre il 2-0 del Monaco sul Montpellier proietta ai preliminari di Champions la squadra di Jardim. Nizza e Lille in Europa League.

Impossibile non partire da quanto successo al Parco dei Principi: il miglior Ibrahimovic di sempre permette al Psg di superare quota 100 gol segnati (quarta squadra nella storia del campionato francese a riuscirci) e incrementare il record di punti portandolo a quota 96. Oltre alla doppietta dello svedese anche i gol brasiliani di Lucas e Marquinhos. T



onfo indolore per il Lione, che si fa schiantare 4-1 dal Reims (ultima squadra retrocessa in Ligue 2) chiudendo a pari merito con il Monaco (65 punti) ma si prende il secondo posto in virtù della miglior differenza reti e il vantaggio negli scontri diretti. Il club del Principato può comunque festeggiare l'approdo ai preliminari di Champions grazie alle reti di Ivan Cavaleiro e Fabinho.



Ne fanno le spese i cugini del Nizza, cui non basta il successo 3-2 maturato in casa del Guingamp per conquistare l'Europa che conta. Rincorsa da batticuore per il Tolosa, che sotto 2-1 con l'Angers rimonta sino al 3-2 e si salva raggiungendo quota 40 punti grazie al gol decisivo di Bodiger.