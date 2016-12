Ligue 1: follia ultras in Marsiglia-Lione, poi 1-1

Il match inizia bene per gli ospiti che prima trovano il vantaggio con Lacazette su rigore al 25' e poi hanno anche il vantaggio di giocare con un uomo in più a causa dell'espulsione di Alessandrini al 44', brutto fallo sull'ex Valbuena. Nella ripresa si gioca solo 15 minuti, poi l'arbitro interrompe il match a causa del fitto lancio di oggetti. La partita riprende dopo 25 minuti di stop ma le squadre, complice la tensione che si respira sugli spalti, sembrano impaurite e gli errori in fase difensiva e offensiva si moltiplicano. Al 68' è Rekik di testa a pareggiare i conti e al 90' proprio Valbuena ha sui piedi la palla del 2-1, ma non trova per poco la porta.





Altra partita da dimenticare per il Monaco, Jardim sceglie di dare fiducia a El Shaarawy ma il Faraone delude le attese e al 69' viene richiamato in panchina. Il Lorient domina la partita e va subito sul 2-0 (Ndong al 12' e Jannot al 18'). I monegaschi al 21' accorciano le distanze con Tourè e ad inizio ripresa, grazie a Lemar, acciuffano il pareggio. Al 59', però, gli ospiti trovano il gol del definitivo 3-2 con Moukandjo.



Continua, invece, a volare il Saint Etienne (avversario della Lazio in Europa League). La squadra di Galtier s'impone in casa per 2-0 sul Nantes (26' Bamba e 47' Beric) e conquista tre punti preziosi che la proiettano al secondo posto in classifica a quota 13 punti in compagnia del Rennes e alle spalle solo della capolista Psg. Il Bordeaux al 90' grazie a Crivelli pareggia contro il Tolosa per 1-1, rimontando la rete iniziale di Regattin al 23'.