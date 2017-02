Ligue 1: festa St. Etienne, crolla il Lione

Prosegue il periodo negativo del Lione che, tra campionato e Coppa, perde la terza gara di fila. Nella 23esima giornata di Ligue 1 l'Olympique cade 2-0 sul campo del Saint Etienne grazie alle reti siglate nel primo tempo da Monnet-Paquet e Hamouma. Gli uomini di Galtier si portano così al quinto posto in classifica con 36 punti, uno in meno dello stesso Lione. Nel finale gli ospiti chiudono addirittura in 9 per i rossi a Ghezzal e Tolisso.