Ligue 1: favola Le Bihan, il Nizza ribalta il Montpellier

Nell'anticipo della 27esima giornata di Ligue 1 il Nizza batte 2-1 in rimonta il Montpellier all'Allianz Riviera e torna, almeno per una notte, in vetta alla classifica agganciando il Monaco con 59 punti, 3 in più del Psg. Serata da sogno per Mickael Le Bihan che, al rientro dopo 17 mesi di stop per un lungo infortunio, sigla nel secondo tempo la doppietta decisiva che risponde al vantaggio ospite firmato da Mounié.