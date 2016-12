Ligue 1: doppio Berbatov, il Monaco vince a Tolosa

23:01 - La crisi di inizio stagione sembra ormai dimenticata per il Monaco. Nell'anticipo della 17esima giornata di Ligue 1 i monegaschi vincono 2-0 a Tolosa e salgono a 26 punti in classifica, a meno 4 dal terzo posto occupato dal Lione. Decisiva una doppietta di Dimitar Berbatov (il secondo gol su rigore), che dopo un avvio di campionato complicato si sta riprendendo: sono 5 le sue reti in Ligue 1. Il Tolosa, invece, resta fermo a 20 punti.

A pochi giorni dalla decisiva sfida di Champions League contro lo Zenit, in cui si giocherà l'accesso agli ottavi di finale, il Monaco dà continuità al successo contro il Lens e strappa i tre punti anche a Tolosa. Al Municipal la squadra di Jardim gioca meglio dei padroni di casa e trova in Berbatov, a segno anche tre giorni fa, la bocca da fuoco per sedare la tenue resistenza degli avversari. Il bulgaro apre le danze al 45': appostato sul secondo palo, l'ex United riceve il cross di Martial e fa secco Ahamada. I conti si chiudono al minuto 77, quando è lo stesso Berbatov a realizzare la personale doppietta con un calcio di rigore guadagnato da Fabinho. Il Monaco, dunque, si prepara al meglio ad una settimana in cui dovrà affrontare Zenit e Marsiglia: non proprio sfide semplici.