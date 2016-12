Ligue 1: doppietta di Ibra, il Psg non si ferma

Non si ferma la corsa del Psg che a Bastia centra la quarta vittoria consecutiva (l'ottava complessiva in dieci giornate) e fa il vuoto in classifica. Nel primo tempo è la formazione di Blanc a fare la partita ma i corsi si difendono bene e corrono pochi rischi. Anzi è Sirigu a salvare i suoi al 29' con una parata determinante su Danic. Il Paris Saint Germain cresce nella ripresa e al 48' inizia lo show di Zlatan Ibrahimovic che, su sponda di Cavani, insacca da due passi ma si vede annullare il gol per fuorigioco. Ma al 72' il fortino del Bastia crolla: Pastore serve Cavani che, in sospetto offside, controlla col petto, si libera di un avversario con un dribbling secco e serve Ibra che insacca col destro. All'83' il raddoppio: Aurier sfonda sulla destra e mette in mezzo per Ibrahimovic che segna con un gran destro a incrociare: per lo svedese è il sesto gol stagionale in Ligue 1 e la 24esima doppietta con la maglia del Psg.

In serata colpi esterni di Angers e Caen che restano appaiate al secondo posto a -5 dai parigini. Il Caen espugna il campo del Reims grazie a una rete di Feret al 74', l'Angers si impone 2-1 in rimonta a Tolosa: N'Doye al 27' e Camara al 33' rispondono al gol iniziale firmato da Trejo al 24'. Sorride anche il Saint Etienne che batte 2-0 l'Ajaccio con reti di Beric (20') e Monnet-Paquet (70'). Il Nantes travolge il Troyes con un secco 3-0, finisce 1-1 Guingamp-Lilla.