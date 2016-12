Ligue 1: Di Maria-Jesé, il Psg vince e torna in vetta

Il Psg, senza Cavani lasciato a riposo dopo gli impegni con la Nazionale, trova gol nuovi e riassapora la vetta della classifica. Sono di Di Maria e Jesé, entrambi al primo centro stagionale, le reti che regalano alla squadra di Emery il successo sul Nantes al Parco dei Principi e il primo posto in classifica almeno per una notte, in attesa di sapere cosa farà il Nizza a Saint Etienne. A sbloccare il risultato ci pensa Di Maria che al 13', su assist di Augustin, fulmina Riou con il piattone. L'argentino dà spettacolo ma alla mezz'ora, dopo un contrasto con Bammou, è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Duro colpo per i parigini che però continuano a dominare: al 38' si vedono annullare per fuorigioco una rete di Augustin, al 55' colpiscono un palo clamoroso con un sinistro di Matuidi. Il Nantes rimane in partita fino all'89' quando Jesé trasforma con freddezza un rigore conquistato da Pastore: anche per lo spagnolo è il primo gol in stagione. Ci sarebbe solo da festeggiare ma gli ultimi minuti riservano un'altra brutta sorpresa al Psg: Pastore si fa male a un ginocchio e deve uscire lasciando i suoi in dieci nell'ultimissimo scampolo di partita. Finisce 2-0: Emery guarda la classifica e sorride, ma l'infermeria è sempre più affollata.



Il Rennes pareggia 1-1 in casa con l'Angers e perde l'opportunità di salire, almeno per una notte, al quarto posto in classifica: passati in vantaggio con Sio, gli uomini di Gourcouff non approfittano della doppia inferiorità numerica ospite con rosso diretto a Thomas al 58' e N'Doye al 92 e subiscono il pari da parte di Pepe. Il Rennes aggancia così il Guingamp in quinta posizione con 21 punti. Resta a 19, invece, il Tolosa che perde 2-1 con il Metz tra le mura amiche dello Stadio Municipal. Decidono il rigore di Jouffre nel primo tempo e il gol di Mandjeck nella ripresa. Per i padroni di casa inutile la rete di Edouard. In chiave salvezza importante vittoria per 1-0 del Nancy sul Dijon grazie a Badila. Termina infine 1-1 Bastia-Montpellier con Mounié che risponde all'autorete di Skhiri.