Ligue 1: Di Maria gol, il Psg espugna Rennes

Anche senza Zlatan Ibrahimovic, il Psg continua a vincere . Nell'anticipo della 12.a giornata di Ligue 1, i parigini si impongono 1-0 sul campo del Rennes , a secco di successi da sette turni, grazie alla rete nella ripresa di Angel Di Maria che vale la sesta vittoria di fila in campionato: la squadra di Blanc , in vista del big match di Champions contro il Real Madrid, vola momentaneamente a +10 sull'Angers e a +13 sul Lione.

Il massimo risultato col minimo sforzo. Il Psg, che in panchina ha tenuto per oltre un'ora pure Verratti e Thiago Motta, torna a casa con altri tre punti: è proprio l'ingresso dei due centrocampisti a dare la scossa alla gara, fino a quel momento non entusiasmante. Il Rennes chiude tutti i varchi e gli ospiti, salvo qualche buono spunto di Lavezzi e Lucas, non riesce ad impensierire Costil. Nella ripresa la musica non cambia un granché, seppur la squadra di Blanc cerchi di alzare un po' il ritmo: i bretoni restano ordinati, il pareggio gli basterebbe. Al 75' però arriva il gol che decide la sfida: percussione a sinistra di Lucas, scarico centrale per l'accorrente Di Maria che con un diagonale mancino al volo beffa Costil sull'altro palo. La reazione è quasi inesistente, adesso i parigini possono davvero pensare alla sfida del Bernabeu.