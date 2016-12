Ligue 1, De Ceglie votato peggior giocatore

Insieme a Isla, Paolo De Ceglie aveva lasciato la Juventus con la speranza di trovare quello spazio che in bianconero aveva iniziato a mancargli. Invece, l'avventura dell'esterno aostano si è rivelata più amara del previsto: solo 12 presenze in stagione tra campionato e coppe. Riconoscimenti? Uno e non certo tra quelli di cui andare fiero. De Ceglie, infatti, è stato nominato peggior giocatore delle Ligue 1 dagli ascoltatori della radio francese RMC.