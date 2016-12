Ligue 1: crollo Lione, comandano Guingamp e Nizza

Clamoroso crollo del Lione nella terza giornata di Ligue 1: la squadra allenata da Genesio , che si presentava alla sfida a punteggio pieno, perde 4-2 sul campo del Dijon e fallisce l'obiettivo di portarsi momentaneamente da sola al comando della classifica. E oltre alla sconfitta c'è da fare i conti con l'infortunio al ginocchio di Lacazette . In vetta a quota 7 punti - in attesa del Psg - ci sono il sorprendente Guingamp e il Nizza.

Giornata nera per il Lione che perde 4-2 sul campo del neopromosso Dijon e deve fare i conti con l'infortunio di Lacazette. Il bomber, capocannoniere della Ligue 1 con 6 reti, segna il gol del momentaneo 2-1 ma è costretto a uscire prima dell'intervallo per un infortunio al ginocchio sinistro che tiene in apprensione la squadra allenata da Genesio, prossima rivale della Juventus nella fase a gironi di Champions. Uscito Lacazette, il Lione crolla letteralmente: incassa il 2-2 dopo un minuto e nella ripresa viene steso dalle reti di Bahamboula e Lees Melou che regalano il primo successo stagionale alla formazione di Dall'Oglio. In testa alla classifica - in attesa del big match domenicale Monaco-Psg - ci sono a quota 7 punti il Guingamp (che vince 2-0 a Nancy con i gol di Diallo e Giresse) e il Nizza (fermato sull'1-1 in casa dal Lille). Il Metz batte 2-0 l'Angers (ancora senza punti dopo tre turni) e con lo stesso punteggio il Caen si libera del Bastia. Termina 1-1, infine, la sfida tra Montpellier e Rennes.