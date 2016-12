Ligue 1: crisi Lille, il Reims vola al terzo posto

Il Reims sempre più in alto , il Lille in crisi profonda. Nell'anticipo dell'ottava giornata di Ligue 1 la squadra di Gueguan si impone 1-0 e si prende, almeno per una notte, il terzo posto solitario, a due lunghezze dal Psg e una dal Saint Etienn e. Allo Stade Auguste Delaune decide la rete al 56' di N'Gog, che nel primo tempo aveva sbagliato un rigore; niente da fare invece per i ragazzi di Renard, sfortunati in apertura con un doppio palo.

Una sola sconfitta fin qui per il Reims che sale momentaneamente sul podio, una sola vittoria invece per il Lille che non riesce a trovare la via della rete: il suo è il peggior attacco del campionato con soli due gol all'attivo. A dire il vero la squadra di Renard è anche sfortunata, visto in apertura crea tre buone chance: la più ghiotta è un tiro al volo di Bautheac che colpisce il palo interno, poi l'altro legno e infine esce. I padroni di casa si svegliano al 20', con Sidibe che sgambetta ingenuamente in area De Preville e regala un penalty al Reims: tira N'Gog ma Maignan, che nell'ultima giornata era subentrato all'espulso Enyeama e aveva subito neutralizzato un tiro dal dischetto, si conferma un para-rigori e respinge. Nulla può però al 56' quando proprio l'ex Liverpool di testa insacca da pochi metri il perfetto cross da destra di Bulot.