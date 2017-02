Ligue 1: cinquina Monaco, cade il Lione

Vince e convince il Monaco che travolge 5-0 il Metz e allunga in vetta alla classifica di Ligue 1 dove è a +3 sul Paris St. Germain. Brilla il baby Mbappè, autore di una tripletta; doppietta per Falcao. Cade il Lione che perde 2-1 sul campo del Guingamp e vede minacciato il suo quarto posto. Crisi nera per il Lille che scivola in casa contro l'Angers, 2-1, ed è soltanto a +1 sulla zona retrocessione.