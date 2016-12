Ligue 1: Cavani stende il Lille, il Psg gode

Emery si affida al tridente collaudato composto da Lucas, Cavani e Di Maria. Il Lille risponde con Eder, eroe del Portogallo agli Europei, schierato come unica punta in un 4-1-4-1 molto difensivo. La prima occasione del match capita sul piede di Lucas che calcia alto da buona posizione su traversone di Di Maria. Al 17' lo stesso argentino tenta il destro a botta sicura ma trova la respinta di Enyeama; sul tap-in si avventa Cavani che si fa ipnotizzare dallo stesso portiere. Al minuto 23 annullato un gol a Di Maria per un fallo di mano molto dubbio: l'ex giocatore del Real Madrid, dopo l'uscita di Enyeama, sembra toccare il pallone col petto prima di infilarlo in fondo al sacco. Il primo tempo si chiude così senza reti tra le proteste dei parigini.



A inizio ripresa Cavani si divora il vantaggio calciando altissimo il pallone proveniente da Matuidi ma al 65' si riscatta girandosi in un fazzoletto e infilando Enyeama con un siluro imparabile sotto la traversa. Il Lille protesta per la mancata espulsione di Kurzawa che, già ammonito, stende Corchia in scivolata al limite dell'area: l'arbitro Bastien concede soltanto il fallo ai padroni di casa senza estrarre il secondo giallo. All'82' Sankhare sbaglia il più facile dei gol inciampando di fronte ad Areola su cross di Eder. E' anche l'ultimo sussulto del match: il Psg torna al successo e si rimette a caccia del Nizza, per il Lille è notte fonda.