Ligue 1: Cavani show, il Psg abbatte il Nantes

Edinson Cavani è sempre più il simbolo del Paris Saint Germain. Nella 21esima giornata di Ligue 1 il Matador, con una doppietta, trascina gli uomini di Emery al successo per 2-0 sul campo del Nantes e sale a quota 20 gol nella classifica marcatori. I parigini, alla terza vittoria consecutiva in campionato, agganciano per una notte il Monaco al secondo posto in graduatoria con 45 punti, e si portano a meno uno dal Nizza capolista.