Ligue 1: cade il Lione, pari Monaco. PSG già solo

Non arriva nemmeno alla terza giornata il primo gol di El Shaarawy nel campionato francese: a Tolosa il Farone parte dall'inizio e, nei 72 minuti in cui resta in campo, le occasioni per andare in gol le avrebbe. Al 18' e al 34' infatti l'azzurro è servito bene, ma in entrambe le circostanze non è cinico e Goicoechea riesce a dirgli di no. Così in rete ci vanno i padroni di casa al minuto 22 con Doumbia, che sfrutta una dormita della difesa del Monaco su un calcio piazzato. Il club del principato soffre, ma riesce comunque a trovare il pari al 65' con un rasoterra da fuori di Lemar: il risultato non cambia più, un punto che sta più stretto al Tolosa.



Si fermano dopo due vittorie consecutive invece Reims e Caen: i primi cadono 1-0 a Nantes, affondati dal sigillo di Lenjani, mentre i secondi tornano da Nizza sconfitti 2-1 a causa dei gol di Ben Arfa e Plea. Alle spalle del Psg, con due punti da recuperare, sale dunque un'accoppiata inedita formata da Bastia e Angers: i corsi rifilano un sonoro 3-0 al fanalino Guingamp, doppietta di Palmieri e gol di Coulibaly, e la matricola bianconera si impone 2-0 sul campo dell'Ajaccio grazie al bis di N'Doye. Nei posticipo della domenica occhi puntati sul Marsiglia, che cerca un'identità dopo l'addio di Bielsa: per ora l'OM è fermo ancora a zero punti.



Intanto anche il Lione si ferma. Destino vuole che sia Mehdi Zeffane il migliore in campo allo Stade de Gerland: lui, ex Lione e alla prima partita col Rennes, prima (7') inventa un perfetto assist che Pedro Henrique scaraventa in rete con un imprendibile diagonale mancino, poi (55') decide l'incontro con un bolide dal limite dell'area che non lascia scampo a Lopes. Per l'OL c'è ancora tanto da lavorare: il tridente Valbuena-Lacazette-Fekir fatica a trovarsi, seppur quest'ultimo riesca al minuto 11 a siglare il momentaneo pari con un tiro da centro area sugli sviluppi di un rinvio goffo della difesa ospite. Dopo lo 0-0 all'esordio, quindi, un'altra prova tutt'altro che convincente per i ragazzi di Fournier, un passo indietro rispetto all'1-0 rifilato a domicilio al Guingamp pochi giorni fa.