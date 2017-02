Ligue 1: brivido Nizza, col Rennes 2-2 in rimonta

Il Nizza torna da Rennes con un soffertissimo pareggio e perde terreno dalla vetta della classifica: il Psg, secondo, è a +2, il Monaco capolista è a +5. Avvio shock dei rossoneri che al 21' sono sotto di due reti: nella ripresa arriva la rimonta grazie ai gol di Donis ed Eysseric. Out Balotelli, lasciato a riposo ufficialmente per un attacco influenzale: ma i dubbi su un rapporto non più idilliaco tra Super Mario e il tecnico Favre aumentano.